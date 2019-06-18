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Göztepe yeni sezonda nerede oynayacak? Başkan açıkladı

Demirören Haber Ajansı
Göztepe yeni sezonda nerede oynayacak? Başkan açıkladı

Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, takımın yeni sezonda da Bornova'da oynamaya devam edeceğini söyledi.

SPOR Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve CEO Özgür Gündoğan'ın da katıldığı ziyarette, stat ve altyapı konusunda birlikte yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Süper Lig'de üçüncü sezonlarını geçireceklerini hatırlatan Başkan Mehmet Sepil, "Bunun en önemli sebeplerinden biri Bornova Belediyesi ile stat konusunda yaptığımız iş birliği. Play-Off finalinde Eskişehirspor'u yenip Süper Lig'e çıktığımızda Bornova Belediyesi bize kucak açtı. Bornova Stadı'nı hızla büyüttük. Şimdi Bornova'da dördüncü yılımızı da dolduracağız. Göztepe'ye çok güzel bir stat yapıyoruz ama müteahhitler aralık için tarih verse de biz bir yıl daha Bornova'da oynayacak şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Sayın Mustafa İduğ'dan onu rica ettim. Biz kendi stadımıza geçtikten sonra Bornova Belediyesi-Göztepe iş birliği futbolun yanında sporun bütün amatör dallarında devam edecek. Birlikte yine çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaretinden dolayı Mehmet Sepil'e teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise "Kendisinin Göztepe'ye, İzmir ve Türk futboluna büyük katkıları oldu. Sayın Sepil son beş yılda yaptıkları ile Seyit Mehmet Özkan ile birlikte heykeli dikilmesi gereken bir futbol adamı. Ben kendileri ile onur duyuyorum" dedi. Göztepe ve Bornova'nın her zaman el ele olması gerektiğini ifade eden Başkan İduğ şöyle konuştu:

"Bu anlamda stat dışında altyapı ile ilgili bir davetim oldu. Bir iş takip komisyonu kurduk. Birlikte bu konuyu yöneteceğiz. Göztepe, Altay ve Altınordu yarışan takımlar. Bornova'nın tesisleşme ve altyapıya önem vererek bu profesyonel takımlara yetiştirici olması önceliğimiz."

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