Ever Banega Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Sevilla'nın Arjantinli orta sahası Ever Banega ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi. Bir süredir sarı kırmızılı kulübün transfer listesinde olan Sevilla'nın Arjantinli orta sahası Ever Banega gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Banega'nın sözleşme süresi ve Sevilla'ya ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

4 milyon euro

Fox Sports'tan Jorge Baravalle'nin haberine göre Galatasaray, Banega'nın transferi için 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibi Sevilla ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Transferin hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor.

51 maçta 8 gol 11 asist

Arjantin A Milli Futbol Takımı ile 65 maça çıkan ve geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 51 maçta görev alan tecrübeli oyuncu bu maçlarda 8 gol atıp 11 asist yaptı.