'Ordu valisi bize tuzak kurdu' demişti! İmamoğlu'na validen yanıt

ORDU Valiliği'nden İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Vali Seddar Yavuz’a ilişkin iddialarına yanıt geldi. İmamoğlu, 'Valinin kendisine tuzak kurduğunu' iddia etmişti.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun Vali Seddar Yavuz’un kendisine havalimanında tuzak kurduğu şeklinde ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Gerçeği saptırarak, yapılan çirkin davranış ve söylemlere kılıf uydurulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

-"Olayı örtbas etmek ve hedef saptırmak maksadıyla Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen ‘Ordu Valisi bize tuzak kurdu’ ifadesi, gerçeği yansıtmamakta olup, devletin ve valisinin hiçbir vatandaşına tuzak kuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir davranış veya eylem söz konusu olamayacağını, devletin bu tür davranışlara tevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu; kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur".

Tanıkların ifadesi alınıyor

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 14 kişinin Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonuna alınmamaları üzerine çıkan tartışmada Vali Seddar Yavuz'a hakaret ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tanıkların ifadelerine başvurulmaya devam ediliyor.

Vali itlik etti lafı için TV kaydı istenecek

Televizyon ve sosyal medyada yayınlanan Ekrem İmamoğlu’nun havalimanındaki görüntülerinin elde edilmesi için de savcılık ve emniyet tarafından, ilgili basın kuruluşlarına görüntülerin temini için yazı gönderileceği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu pazar günü yapılan canlı yayında şunları söylemişti: