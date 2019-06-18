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Tiago Lopes ve Miguel Lopes Denizlispor'da

Demirören Haber Ajansı
Tiago Lopes ve Miguel Lopes Denizlispor'da

Süper Lig'e bu sezon yükselen Denizlispor, defansta görev yapan Tiago Lopes ve Miguel Lopes'le de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

DIŞ transferde ilk imzasını Kayserisporlu stoper Cristian Sapunaru'ya attıran Denizlispor, defansta görev yapan Tiago Lopes ve Miguel Lopes'le de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Yeşil-siyahlıların sağ bekte forma giyen iki oyuncuyla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Geçen sezon Kayserispor forması giyen Portekizli Tiago Lopes'le uzun süredir temas halinde olan yeşil-siyahlı yönetim oyuncuyu kente davet etti. Son bir görüşmenin ardından 30 yaşındaki Tiago Lopes'in resmen Denizlisporlu olacağı kaydedildi. Akhisarspor'da görev yapan diğer Portekizli 32 yaşındaki Miguel Lopes transferinde de önemli yol katedildi. Miguel Lopes, sağ bek mevkisinin yanı sıra kanatlarda ve defansın solunda da görev yapabiliyor.

Pazdan olmadı
1 Temmuz'da başlayacak kampa kadar en az 4 yeni ismi takıma kazandırmayı amaçlayan yönetim, Ankaragücü'nde oynayan stoper Michal Pazdan'la görüştü. Ancak kurmaylar Polonyalı futbolcuyla anlaşamadı. İç transferde de hareketli günler geçiren Ege temsilcisi, Faslı orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yi henüz ikna edemedi. Aissati'nin yeni sözleşme için istediği rakamın 500 bin Euro olduğu vurgulandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Nevzat Yakı, "Bu zamana kadar birçok ismi Denizli'ye getirip imza attırabilirdik. Ancak en iyilerini, en iyi ücrete almak için mesai harcıyoruz. Zaten transfer komitemizin görüştüğü birçok oyuncu var. Geç kalmamızın sebebi en iyi isimleri Denizlispor'a kazandırmak. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bir hafta, 10 gün içinde takımımız da yavaş yavaş şekillenmeye başlayacaktır" diye konuştu.

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