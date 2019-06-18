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600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Demirören Haber Ajansı
600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Bitlis-Merkez İlçe Doğruyol köyü kırsalında önceki gün ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu belirlendi.

Bitlis-Merkez İlçe Doğruyol köyü kırsalında önceki gün ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun kim olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''16 Haziran'da Bitlis'in Doğruyol köyünde etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle aranan sözde Sason sorumlusu Ünal Dinar olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bugün Bitlis-Merkez ilçe Yenice koyu kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu' kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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