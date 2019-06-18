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Süleyman Soylu: İstanbul’u yasa dışı ve kaçak göçmenden temizleyeceğiz

İhlas Haber Ajansı
Süleyman Soylu: İstanbul’u yasa dışı ve kaçak göçmenden temizleyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,”Dağlarda yaklaşık 12 bin, 15 bin terörist vardı. Şu anda 600 terörist kaldı. Yaklaşık 8 teröristi de dün akşam ölü ele geçirdiler. İstanbul’u kaçak göçmen merkezi yapmayacağız. Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz. İstanbul’u yasa dışı ve kaçak göçmenden temizleyeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rami Kuru Gıda Hali yönetimi ve esnafıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Bakan Soylu’ya hal yönetimi ve esnaflar yoğun ilgi gösterildi. 

Katıldığı programda terörle mücadelede kararlığın devam edeceği yönünde mesajlar veren Bakan Süleyman Soylu, “Dünyanın birçok yerinde terör var. Milletimizin bize dediği şu. Ben çocuğumu rahat okula göndermek istiyorum, rahat işe göndermek istiyorum. Bir şeyi daha fark ettim. Dağlarda yaklaşık 12 bin, 15 bin terörist vardı. Şu anda kaç terörist kaldı biliyor musunuz. 600 terörist kaldı. Bakın 600 terörist kaldı. Telsiz konuşmaları onda bire düştü. Konuştukları an yerlerini tespit ediyoruz. Kendi aralarında da bir irtibat kuramıyorlar. Sosyalleşmeleri tamamen ortadan kalktı. Ve 8 teröristi Şırnak’ta etkisiz hale getirdik. Şimdi yaklaşık 8 teröristi de dün akşam ölü ele geçirdiler. Bitlis Seri korumalarında. Şimdi orada bir 6 terörist ile de temas haline geldiler. Göğüs göğüse mücadeledeler. Ve çocuklarımız büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. İHA’sı var, SİHA’sı var. İstihbaratımız var. Bunların her birisi. Bütün dünyanın şu anda ilgiyle takip ettiği başarılı operasyonlardır” dedi. 

“İstanbul’u yasa dışı ve kaçak göçmenden temizleyeceğiz” 
Suriyeliler ve kaçak göçmenler ile ilgili çalışmalarına devam edeceklerini belirten Bakan Soylu, 

“ Bir insanlık dramı ile karşı karşıyayız. Görevimizi biliyoruz. Orada hala ölüm kol geziyor. Biz orada iki tane güvenli yer oluşturduk. Birisi Fırat Kalkanı Bölgesi, birisi de Zeytindalı Bölgesi ve Afrin. Toplam 4 bin kilometre. 331 bin Suriyeli kardeşimiz oraya geri döndü. Biz oraları güvenli yaptık. Bilmenizi isteriz. Daha fazla güvenli bölge yaptığımızda döneceklerdir. Ama şu anda ölüm kol geziyor diyorum. Bana kabahat buluyorlar. Bayramda gidiyorlar da orada kalıyorlar. Bayramda gitmelerini telkin eden biziz. İstanbul’da geçen yıl 4 bin 500 kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Bir kere İstanbul’u kaçak göçmen merkezi yapmayacağız. Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz. İstanbul’u yasa dışı ve kaçak göçmenden temizleyeceğiz. Nereden gelirse gelsin Afrika’dan tutun Orta Asya’ya kadar nereden gelirse gelsin İstanbul’u kaçak göçmen haline getirmeyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Toplantıdaki konuşmasını bitiren Bakan Süleyman Soylu hal esnafına ziyaret gerçekleştirdi. Esnaflar ile bir araya gelen Bakan Süleyman Soylu, esnaflarla görüş ve önerileri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. 

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