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Ülkede çocuk ölümleri artıyor! Beyin iltihabı nedeniyle ölü sayısı 100'e ulaştı

Ülkede çocuk ölümleri artıyor! Beyin iltihabı nedeniyle ölü sayısı 100'e ulaştı

1.4 milyar nüfusuyla Güney Asya'da bulunan Hindistan, 100’den fazla çocuğun beyin iltihabı sonucu ölümüyle sarsıldı.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Hindistan'ın Bihar eyaletinde 100'den fazla çocuğun beyin iltihabı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, hastalığa neden olan virüsün potansiyel olarak liçi meyvesinden bulaştığı düşünüyor. Bihar eyaleti, Haziran ayının başından beri Akut Ensefalit Sendromu (AES) salgını ile mücadele ediyor.

Sağlık yetkilisi Ashok Kumar Singh, hastaların çoğunun kanında ani bir glikoz kaybı görüldüğünü söyledi. Bu salgınların 1995'ten beri her yıl yaz aylarında aynı bölgelerde, tipik olarak liçi mevsimi ile aynı zamana denk geldiği belirtildi.

liçi

ABD'li araştırmacılar birkaç yıl önce, beyin iltihabı hastalığının meyvede bulunan toksik bir maddeyle bağlantılı olabileceğini söylemişti. Araştırmacılar ayrıca felç ve akli durumun kötüleşmesiyle ölüme neden olan hastalığın nedenini ortaya çıkarmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

2014'te 150 çocuk ölmüştü
Chamki Bukhar adı verilen hastalık 2014'te 150 çocuğun ölümüne neden olmuştu. Liçi meyvesinin Bangladeş ve Vietnam'da yetiştiği bölgelerde nörolojik hastalık salgınları da gözlenmişti. 

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