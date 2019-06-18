Geçtiğimiz günlerde tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 9T'nin Türkiye fiyatı

ÇİN'li teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de 3. mağazasını açmasının ardından Mi 9T'nin ülkemize özel fiyatını belirledi.

Çin'de her geçen gün artan değeri ile Apple Samsung ve Huawei'yi kısa sürede geçmesi beklenen Xiaomi, yeni modelinin Türkiye fiyatını duyurdu.

Xiaomi, Mi 9T’nin Türkiye lansmanında modelin dikkat çekici özelliklerinden de bahsetti. Xiaomi Türkiye Genel Müdürü Usher Lee’nin konuşmasıyla başlayan lansmanda Xiaomi Mi 9T göz doldurmayı başardı.

Yüzde 91.9 ekran kasa oranının yanı sıra açılır ön kamera sistemiyle dikkat çeken Mi 9T’nin üst versiyonunda 6GB bellek, 128GB dahili depolama, 4000 mAh batarya bulunuyor.

Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alan telefonun arkasında üçlü kamera (8MP telefoto, 48MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı) bulunuyor.