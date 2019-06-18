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Türkiye jeotermal kapasite artışında dünya lideri

Türkiye jeotermal kapasite artışında dünya lideri

Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artarak bin 282 megavata yükseldi. Böylece dünyada 219 megavatla jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışı Türkiye'de gerçekleşti. Dünyanın en fazla jeotermal enerji kapasitesine sahip ülkesi ise 2 bin 540 megavatla ABD olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artarak bin 282 megavata yükseldi. Böylece dünyada 219 megavatla jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının gerçekleştiği ülke Türkiye oldu.

21'inci Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politika Ağı'nın (REN 21) "Küresel Durum Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, geçen yıl küresel jeotermal enerji sektörüne yaklaşık 2,2 milyar dolar yatırım yapıldı ve sektörde 94 bin kişi istihdam edildi.

Jeotermalde kapasite arttı

Dünya genelinde jeotermal enerjide kurulu kapasite geçen yıl bir önceki yıla göre 527 megavat artarak toplam 13 bin 300 megavata ulaştı. Dünyanın en fazla jeotermal enerji kapasitesine sahip ülkesi, 2 bin 540 megavatla ABD oldu. Bunu, bin 950 megavat kurulu kapasiteyle Endonezya, bin 930 megavatla Filipinler ve bin 282 megavat ile Türkiye izledi.

Son dönemde jeotermal enerji yatırımlarına hız veren Türkiye, 2013-2018 yılları arasında jeotermalde kapasitesini bin megavattan fazla artırdı. Geçen yıl Türkiye'de 8 jeotermal enerji santrali devreye alındı. Böylece ülkedeki toplam jeotermal enerji santrali sayısı 48'e yükseldi.

Söz konusu santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 1,4 olarak hesaplandı.

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