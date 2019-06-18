Fatih Altaylı Erdoğan çok mutlu deyip açıkladı! AK Parti ilk kez...

İstanbul seçimleri yaklaşırken Habertürk yazarı Fatih Altaylı AK Parti cephesinden dikkat çekecek bir gelişmeyi paylaştı. Seçim anketleri merak konusu olurken Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece yaptığı bir toplantı sonrası çok mutlu olduğunu yazdı.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Eski ama son model" başlığıyla yayımlanan yazısında tarihi buluşmaya değindi ve dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geç saatlere kadar süren toplantısından bahsetti.

Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Verilen bilgilerden ve çalışmanın sonuçlarından memnun olsa gerek ki, görüp karşılaşanların bana verdiği bilgiye göre ‘çok moralli’ ve ‘mutlu’ görünüyormuş" dedi.

Televizyondaki tartışmadan tarafların her ikisinde memnun göründüğüne dikkat çeken Altaylı, ''Ekrem Bey meydan meydan gezip, sosyal medya üzerinden kampanya yürütürken, AK Parti geçmişte yaptığı ama 31 Mart’ta yapmadığı bir yönteme geri döndü ve seçmen bazında çalışmaya başladı. Özellikle sandığa gitmeyen seçmeni ikna için ev ev dolaşıp, her türlü ikna yöntemini deniyorlar'' ifadesini kullandı.

Gece boyunca bilgi vermişler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece geç saatlere kadar İstanbul İl Başkanlığı binasında toplantı yaptığını Haliç kıyısındaki il binasından gece 02.00 sıralarında çıktığını anlatan Altaylı ''Gece boyunca oy kullanmayan seçmenle ilgili yürütülen çalışmaların sonucu hakkında bilgi vermişler. Verilen bilgilerden ve çalışmanın sonuçlarından memnun olsa gerek ki, görüp karşılaşanların bana verdiği bilgiye göre ‘çok moralli’ ve ‘mutlu’ görünüyormuş'' dedi.

AK Parti ilk kez İstanbul seçimi sonuçlarından umutlanmaya başlamış

Altaylı: ''Anketlerde CHP’nin önde görünmesinin de CHP seçmeninde yaratacağı rehavete güvenen AK Parti ilk kez İstanbul seçimi sonuçlarından umutlanmaya başlamış'' dedi.

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