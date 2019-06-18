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Fikret Orman'ın 'Parasını verin gönderin' sözlerine Quaresma'dan bomba yanıt

Fikret Orman'ın 'Parasını verin gönderin' sözlerine Quaresma'dan bomba yanıt

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın alacakları için kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermesi, Fikret Orman’ı kızdırdı. Portekizli yıldız futbolcunun Fikret Orman'a verdiği yanıt olay.

Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şubat ayından beri maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti. Yaklaşık 1 milyon Euro’luk alacağının ödenmesi için verdiği süre bugün dolacak olan Q7, bu hareketiyle Başkan Fikret Orman’ı adeta çıldırttı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Konuyu İkinci Başkan Serdal Adalı’yla birlikte değerlendiren Başkan Orman’ın, “Kulüpten adeta servet kazandı. En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Ödemelerdeki gecikme her kulüpte olduğu gibi bizde de var. Parasını verin, gönderin gitsin” dediği öğrenildi.

Adalı da fikir değiştirdi
Ricardo Quaresma’nın Beşiktaş’a ilk transferinde büyük rol oynayan ve tecrübeli kanat oyuncusuyla arasındaki abi kardeş ilişkisi bilinen Adalı’nın da ilk etapta bu oyuncunun kalması yönünde görüş bildirmesine rağmen son gelişme sonrasında kararını değiştirdiği kaydedildi.

1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor
Kara Kartal’la 1 yıllık daha kontratı bulunan Ricardo Quaresma, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkıp 4 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. 35 yaşındaki futbolcu, şu anda ülkesi Portekiz’de ailesiyle birlikte tatilde bulunuyor.

Quaresma’dan Orman'a yanıt
Fikret Orman'a yanı veren Portekizli futbolcu şu ifadeleri kullandı; 

''Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür.

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