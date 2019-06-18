ABD'li NATO komutanından F-35 ve S-400 krizleriyle ilgili açıklama

Ankara-Moskova-Washington hattında iplerin gerilmesine sebep olan F-35 ve S-400 krizleriyle ilgili olarak ABD'li NATO komutanı Orgeneral Tod Wolters'tan sıcak bir açıklama geldi.

NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters: ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 26-27 Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesinde S-400 ve F-35 konularını görüşebilir. Türkiye-ABD askeri ilişkileri kesinlikle pozitif.

Açıklamayı NATO'nun ABD'li Komutanı Tod Wolters yaptı. Reuters'a konuşan Wolters, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın temas halinde olduğunu duyurdu.

İlişkiler kesinlikle sağlam

Trump'ın aday gösterdiği fakat henüz atamadığı için resmen savunma bakanı olmayan Shanahan'ın görüşmelere devam ettiğini söyleyen Wolters, iki ülkenin askeri ilişkilerinin "kesinlikle sağlam" olduğunu söyledi.

Kritik görüşme için tarih verildi

Paris Havacılık Fuarı'nda basının sorularını yanıtlayan Wolters, "Biz S-400 ve F-35'leri aynı anda kullanmayacağız. Bakan Akar ile Shanahan arasında diyalogun devam ettiğini biliyorum. Aslında iki yetkilinin gelecek hafta Brüksel'de gerçekleşecek NATO Bakanlar Toplantısı'nda bir araya gelerek konuşma fırsatı olacak" dedi.