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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar....

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında son dakika açıklamalar...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Siyasi idamlara başvurmasınlar dedik

-Muhammed Mursi, bir darbeyle devrildi. Darbeye karşı çıktık. Mursi ve arkadaşları idamla yargılanıyordu. İki milletvekilimi Mısır'a gönderdim. Oradaki yetkililerle gidin görüşün. Siyasi idamlar sonunda nasıl toplum çıkar görmek istiyorsanız Türkiye tarihine bakın dedik. Gidin yetkililerle görüşün siyasi idamlara başvurmasınlar dedik.  

Bir hakim bir başka hakimi aşağılıyor

-Bir grup akademisyen barış bildirisine imza atıyorlar. Bildiriye imza atanlardan bazıları hapiste, bazıları tahliye oldu. Bir akademisyen barış bildirisine imza atmış. Hakim soruyor cevabını veriyor. 30 ay hapis cezası öngörülüyor. Avukatı benzer davalar dolayısıyla beraat verdi diyor. Hakim o beraat o mahkemenin ayıbıdır diyor. Bir hakim bir başka hakimi aşağılıyor. Bu hakim denen kişinin böyle bir cümleyi kullanmasının yargıya gölge düşürüyor. 

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