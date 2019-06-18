HABER /  HDP
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Selahattin Demirtaş: Üzüntü duydum Mursi'nin mahkemede ölümü cinayet

Selahattin Demirtaş: Üzüntü duydum Mursi'nin mahkemede ölümü cinayet

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Demirtaş, Mursi'nin mahkemede ölümünü "cinayet" olarak niteledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

''Mursi'nin mahkemede ölümü "cinayet"

Savunmasına, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Demirtaş, Mursi'nin mahkemede ölümünü "cinayet" olarak niteledi.

Mursi'nin uzun tutukluluğundan bahseden Demirtaş, kendisinin de haksız yere tutuklandığını ileri sürdü.

Tutuklu yargılanması üzerinden Türkiye'deki yargı süreçlerine ve yargı reformu paketine yönelik eleştirilerini dile getiren Demirtaş, "tahliye olması halinde barış sürecine katkı sunacağı" iddiasında bulundu.

Demirtaş, "İmralı'da yapılan görüşmeler hakkında avukatlardan yapılan açıklamalardan, bunun avukat görüşmesinden öteye geçmeyeceğini anlıyoruz. Fakat biz de bununla bağlıyız." ifadelerini kullandıktan sonra herkesin "ortak barış dili" geliştirebilmesi gerektiğini söyledi.

"Öcalan'a 'sayın' demek suç değil"

Hakkında hazırlanan ve iddianameyle birleştirilen 12'nci fezlekeye ilişkin savunma yapan Demirtaş, siyasi çerçevede yaptığı konuşmanın kendisine suç olarak yöneltildiğini beyan etti.

Demirtaş, geçmişte kullandığı, "Devlet Diyarbakır'da karakoldan ibarettir. Başka hiçbir temsiliyeti yok. Tek bir seçilmişleri kalmadı. AKP'nin burada siyasi olarak hiçbir karşılığı kalmadı." sözleri hakkında tutanak tutan emniyet mensuplarının, konuşmanın çözümünü tam olarak yapmadığını, bazı sözlerinin seçilerek tutanağa geçirildiğini iddia etti.

Fezlekeye konu konuşmasının tamamını mahkemede okuyan Demirtaş, konuşmasının arkasında durduğunu ve konuşma içeriğinin eleştiri mahiyetinde olduğunu ileri sürdü.

Demirtaş, konuşmasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" diye hitap etmesinin de suç olmadığını savundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

İstenen cezalar

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Demirtaş'ın dava dosyasının, güvenlik gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İlgili Haberler
Selahattin Demirtaş seçim çağrısı yaptı İmamoğlu'na destek verdi Demirtaş Salı günü tahliye mi edilecek? Gazeteci Nevzat Bingöl açıkladı! Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na bomba tavsiye Mehmet Ali Şahin'den ezber bozan çıkış: Keşke Akşener ve Demirtaş'ta fotoğrafta olsaydı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
New York'taki müslümanların Muhammed Mursi gözyaşları
Foto Galeri New York'taki müslümanların Muhammed Mursi gözyaşları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kilosu 120TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet ediyor
Kilosu 120TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet ediyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar....
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar....
Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir
Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir
Yer Konya! Görenler dehşete düştü
Yer Konya! Görenler dehşete düştü
Fikret Orman'ın 'Parasını verin gönderin' sözlerine Quaresma'dan bomba yanıt
Fikret Orman'ın 'Parasını verin gönderin' sözlerine Quaresma'dan bomba yanıt
ABD'li NATO komutanından F-35 ve S-400 krizleriyle ilgili açıklama
ABD'li NATO komutanından F-35 ve S-400 krizleriyle ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Haziran hangi günler yapılır?
Hacamat yaptırma takvimi 2019 Haziran hangi günler yapılır?
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt: Usülsüzlük unsuru taşımıyor
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt: Usülsüzlük unsuru taşımıyor
TYT puan hesaplama 2019 YKS taban tavan puan tablosu
TYT puan hesaplama 2019 YKS taban tavan puan tablosu
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Uzmanlar yaz aylarında uyarıda bulundu: "Su içmek için susamayı beklemeyin”
Uzmanlar yaz aylarında uyarıda bulundu: "Su içmek için susamayı beklemeyin”
Beren Saat'i aldattığı söyleniyordu! Kenan Doğulu'dan 'boşanma' açıklaması
Beren Saat'i aldattığı söyleniyordu! Kenan Doğulu'dan 'boşanma' açıklaması
Doğu Perinçek, Fatih Altaylı, Levent Kırca kavga videosu! Twitter yıkılıyor
Doğu Perinçek, Fatih Altaylı, Levent Kırca kavga videosu! Twitter yıkılıyor
Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştay raporu içeriği ne tam metni
Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği Sayıştay raporu içeriği ne tam metni
Yorumlar