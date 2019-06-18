New York'taki müslümanların Muhammed Mursi gözyaşları

El Said, “Mursi’yi bugün öldürdüler, sadece bugün değil 6 yıl boyunca hapishanede onu, yiyecek ve sağlık gibi en temel haklardan mahrum ederek öldürdüler. Mursi, halkının özgürlüğü için öldürüldü. Sadece Mısır için değil, Suriye, Filistin, bölgedeki tüm halkların özgürlüğü ve onuru için mücadele etti.” ifadelerini kullandı.