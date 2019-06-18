Sneijder bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Güneydoğu ekibi Gazişehir Gaziantep, Al Gharafa’da sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Güneydoğu ekibi Gazişehir Gaziantep, transferde büyük ses getirmeye hazırlanıyor.
Takımın başına Sumudica’yı getiren Kırmızı-Siyahlılar, Al Gharafa’da sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Galatasaraylıların gönlünde taht kurmuştu
Hollandalı futbolcu, Türkiye'de daha önce Galatasaray formasıyla birçok başarıya imza atarken gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
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