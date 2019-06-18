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Şeker (diyabet) hastalarına uzmanından 'yaz' uyarısı

Şeker (diyabet) hastalarına uzmanından 'yaz' uyarısı

Diyabet hastalarının sağlıklı bir yaz dönemi geçirebilmeleri için önerilerde bulunan Prof. Dr. Şehmus Özmen, önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özmen, güneşin zararlı ışınları nedeniyle vücutlarda yanıkların oluşabileceğini söyledi.

“Yaz aylarında gittikçe artan hava sıcaklıkları nedeniyle, diyabet hastalarının çok acil olmadığı sürece güneş ışınlarının dik geldiği öğle vakitleri yerine, sabah erken ve akşamüzeri saatlerinde dışarı çıkmaları önerilmektedir." diyen Özmen, konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu;

Klimalı ortamda bulunma
"Öğle saatlerini dışarıda geçiren hastaların ise şemsiye kullanması ya da gölge alanları tercih etmesi gerekir. Özellikle aşırı sıcak bölgelerde yaşayan diyabet hastalarının, klimalı ortamlarda bulunmaları, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri de çok önemlidir."

klima

Güneş ışınlarıyla temas
"Aksi halde sıcak hava kan şekerini olumsuz yönde etkileyerek, yaşamı tehdit edebilecek boyutlara varabilir. Diyabet hastalarının yazın direkt güneş ışınlarıyla temas etmesi sakıncalıdır. Çünkü güneşe maruz kalmak, terlemeyle birlikte sıvı ve elektrolit kaybına da neden olabilir. Bu da kan şekerinin yükselmesine ve kan basıncının düşmesine yol açabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde diyabet hastalarının bol miktarda sıvı tüketmesi önerilmektedir”

Yaz meyveleri tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özmen, şöyle devam etti:

“Glisemik indeksi yüksek olan karpuz, kavun, üzüm, şeftali, kiraz gibi yaz meyvelerinin az miktarda tüketimi çok önemlidir. Çünkü bu gibi meyvelerin diyabet hastaları tarafından fazla tüketilmesi, hiperglisemi yani kan şekerinin yükselmesine neden olmaktadır. Aşırı sıcakların yaşandığı yaz aylarında günlük öğünlerini kontrol altına alması gereken diyabet hastalarının öğün atlamaması çok önemlidir."

Düzensiz beslenme
"Özellikle kahvaltı zamanı iyi ayarlanıp, öğle yemeği zamanında yenilmelidir. Çünkü öğün atlama ve düzensiz beslenme hiperglisemiye neden olur ve kan şekeri dengesinin bozulmasına yol açar. Kızartma gibi yağlı yiyeceklerden ve kırmızı etten uzak durulması, bol taze sebze tüketimine özen gösterilmesi önerilmektedir."

beslenme meyve

Yara uyarısı
"Diyabet hastalarının yara iyileşme hızı düşük olduğu için ayaklarının yaralanmaması çok önemlidir. Ayakta oluşan, çatlak ve kesikler vücutta enfeksiyona yol açabilmektedir. Diyabetli hastalarda ayaktaki sinirler etkilendiğinden kumların sıcaklığı hissedilmeyebilir. Bu durum da ayak yaralarına yol açabilir. Yazın diyabetlilerin plajda ve toprak alanlarda çıplak ayakla dolaşmaması, denize girerken özel sandaletlerini çıkarmamaları önerilmektedir.” 

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