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Genç sporcu dünya şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı
Genç sporcu dünya şampiyonu oldu

Avusturya’da düzenlenen Vendetta şampiyonlar gecesinde ringe çıkan Vahit İpek, İtalyan rakibini nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Vendetta şampiyonlar gecesinde ringe çıkan Kick Boksçu Vahit İpek, İtalyan rakibi Nino Raia’yı nakavt ederek dünya şampiyonu oldu. Vahit İpek, karşılaşmanın henüz ilk raundunda rakibine vurduğu sağ kroşe ile bayılttı. Bir dakikaya yakın yerde kalan Nino Raia, daha sonra kalkarak bir yaralanması olmadığını belirtti.



Avusturya’nın en büyük dövüş organizasyonu olan Vendetta, yönetim kurulu başkanı Bülent Sağlam, salonun tıklım tıklım dolduğunu vurgulayarak, “Kaliteli maçlar düzenliyoruz. Dünyanın en iyi dövüşçülerini eşleştiriyoruz ve kolay rakiplere kaçmıyoruz bu yüzden de düzenlediğimiz galalara olan ilgi çok yüksekti. Yazın en sıcak gecesinde salonda bozulan havalandırmalar nedeniyle 40 dereceye çıkan sıcaklıkta dövüşen sporcularımızın bu performansları dünya dövüş arenasında büyük takdir topladı." şeklinde konuştu.



Konuşmasının devamında "Seyirciler maçlarımıza akın ettiler, bu organizasyonumuzda da yine biletlerimiz tükendi ve yer olmadığı için çok sayıda seyircimiz dışarıda kaldı. Bu güne kadar 45 gala düzenledik. Bunların hepsi de çok beğenildi. Şimdi tüm dünyadan teklifler gelmeye başladı bu organizasyonu dünya çapında yapalım diye. Vendetta olarak uluslararası bir organizasyona dönüşme yolundayız. Şu an İtalya ve Almanya’dan gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Sonbahara doğru da Türkiye’de bir gala düzenleyeceğiz. Sakarya veya İstanbul’dan birisinde olacak bu organizasyonumuz. Türk sporcularımıza imkânlar vererek, dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz” dedi.

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