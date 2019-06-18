Galatasaray'da Diagne gidiyor Tetteh geliyor

Diagne'yi elden çıkarmayı planlayan Galatasaray, Sparta Prag'ın golcüsü Benjamin Tetteh'i transfer etmek istiyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon euroya alınan ancak hem performansı hem de özel hayatı nedeniyle Sarı-Kırmızı camiada eleştirilen Mbaye Diagne ile yolları ayırmaya hazırlanan G.Saray’da golcü arayışlarına hız verildi. Vedat Murigi ve Welbeck konusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da, esas hedef Fatih Terim’in çok istediği Sparta Prag golcüsü Benjamin Tetteh… Geçtiğimiz sezon kadroya katılamayan 21 yaşındaki Ganalı golcünün bu sezon transfer edilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Satmaya sıcak bakıyorlar

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tetteh ile ilgili “Paramız olsaydı sezon başında 3-4 milyon euroya Tetteh’i alacaktık” açıklamasında bulunmuştu. Ganalı oyuncu da kariyerine Galatasaray’da şekil vermek istiyor. Görüşmeler bu hafta içerisinde başlayacak. Sparta Prag da oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor. 21 yaşındaki Ganalı oyuncunun Çekya ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde bitiyor. Başarılı forvet bu sezon Sparta Prag forması altında 37 maçta 2372 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 11 gol atıp, 4 de asist yaptı.

550 bin euro bedelle geçiş yaptı

Tetteh futbol kariyerine 2014 yılında Gana’da başladı. 2015 yılında Belçika’dan Stardart Liege takımına transfer olan Ganalı forvet, 2018 yılında ise Sparta Prag’a sadece 550 bin euro bedelle geçiş yaptı. Gana Milli Takımı’nda henüz forma şansı bulamayan genç golcü U17 ve U20 takımlarında forma giydiği 22 karşılaşmada 9 gol atma başarısı gösterdi. Forvet arkası ve sol kanatta da oynayabilen genç isim güncel piyasa değerini 2 milyon euroya taşıdı. 1,93 boyundaki Ganalı iki ayağını da kullanabilmesi özelliğiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.