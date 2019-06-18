Ünlü iş adamı görkemli bir düğünle Bodrum'da dünyaevine girdi

Ünlü iş adamı Mikail Dede görkemli bir düğünle Bengi Kakil ile Bodrum'da evlendi.

Sahibi olduğu Tren Beach Yalıkavak'ta görkemli bir düğünle dünya evine giren Mikail Dede’yi mutlu gününde sanat, iş ve spor camiasından birçok isim yalnız bırakmadı.







İdo Tatlıses, Emre Kaya gibi birçok ünlü isim düğünde doyasıya eğlendi.



Neredeyse tüm turizm beldelerinde eğlence mekanı olan ünlü iş adamı Dede’nin gece geç vakitlere kadar süren düğününde, havai fişek gösterileri ise düğüne renk kattı.