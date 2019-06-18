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MAK Araştırma'ya ilişkin haberler! AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" çıkışı

MAK Araştırma'ya ilişkin haberler! AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" çıkışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti'ye yakın anket şirketi" olarak bazı medya kuruluşlarında verilen MAK araştırma şirketine ilişkin açıklama yaptı. Dağ, "MAK Araştırma firması ile partimizin herhangi yakınlığı ve çalışması bulunmamaktadır" dedi.

Hamza Dağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti'nin MAK Araştırma şirketi ile herhangi bir bağının ve çalışmasının olmadığını net ifadelerle dile getirdi.

AK Partili Dağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlara değindi:

"Herhangi yakınlığı ve çalışması bulunmamaktadır"

MAK Araştırma firması ile partimizin herhangi yakınlığı ve çalışması bulunmamaktadır. Nitekim dün ve bugün basında yer alan haberlerde yer verilen söz konusu firmanın AK Parti'ye yakın olduğuna dair ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

"Araştırma sektörüne zarar vermekte"

Araştırma alanında az çok bilgiye sahip olan herkesin de bileceği gibi 12 saatten kısa bir süre içerisinde CATI yöntemi ile 33 bin kişilik bir araştırma yapılabilmesi mümkün değildir.

Yapıldığı iddia edilen bu tür sahte araştırmalar ile reklam yapmaya çalışmak hem araştırma sektörüne zarar vermekte hem de toplumu yanlış bilgilendirmektedir.

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