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Akıllı saat Xiaomi Mi Band 4 duyuruldu işte uygun Türkiye fiyatı

Akıllı saat Xiaomi Mi Band 4 duyuruldu işte uygun Türkiye fiyatı

Akıllı telefon modelleriyle gündeme gelmeye devam eden Xiaomi'nin akıllı saati Mi Band 4 fiyatıyla oldukça beğenildi.

İstabul Akasya AVM’de Türkiye’nin üçüncü Mi Store’unun açılışını yapan Çinli teknoloji markası Xiaomi, bugün Türkiye’de düzenledikleri lansmanda akıllı telefonu Mi 9T'yi ve akıllı bilekliği Mi Band 4’ü tanıttı.

Neredeyse tam ekran tasarımıyla dikkat çeken Android telefon Mi 9T, 3799 TL fiyat etiketiyle Türkiye pazarına giriş yaparken; Mi Band 4, 299 TL fiyat etiketiyle Türkiye’ye giriş yaptı.

Xiaomi Mi Smart Band 4 Özellikleri
Temmuz ayında satışa sunulacağı açıklanan Mi Band 4, tasarımsal olarak Mi Band 3’ten çok farklı olmayacak. Tasarım çizgilerini koruyan bileklikte göze çarpan tek değişiklik; renkli ekran. Mi Band 4, 0.95 inç AMOLED ekranıyla eski modelden yüzde 40 daha fazla görüş alanı sunuyor.

xiaomi

Bluetooth 5.0 ile bağlanılabilirlik konusunda da gelişme kaydeden Mi Band 4, yüzme aktivitesini de (serbest stil, kurbağalama, kelebek, karışık, sırtüstü yüzme) kayıt altına alıyor.

Xiaomi Mi Smart Band 4 Türkiye Fiyatı
Xiaomi Mi Smart Band 4’ün NFC ve sesli asistanlı modeli de bulunuyor ancak ülkemize standart sürümünün geleceği paylaşıldı.

Xiaomi Mi Band 4’ü satın almayı düşünenler için fiyatın 299 TL olduğu da açıklandı.

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