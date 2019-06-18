Küçükkaya ile otelde gizli görüştü iddiasına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

İBB İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya ile canlı yayın öncesi otelde gizlice görüştüler iddiasını "Küçükkaya bana geldi, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim' dedi" diyerek yanıtladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen seçim süreci ve AK Parti adayı Binali Yıldırım'la gerçekleştirdiği canlı yayınla ilgili olarak Habertürk'ten Kübra Par'a açıklamalarda bulundu.

"Demokrasi adına o kadar üzücü ki"

İmamoğlu, canlı yayınla ilgili olarak "Bugüne kadar böyle bir yayından milletin mahrum kalması demokrasi adına o kadar üzücü ki" diye konuştu.

"Kameraların önünde değildi ama gizli de değildi"

Gazeteci İsmail Küçükkaya ile yayından önce görüştüğünü de açıklayan İmamoğlu, "Bana geldi, zaten, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim' dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi" ifadelerini kullandı.