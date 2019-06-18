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İsveç'te bir belediye binasına Sovyetler Birliği bayrağı astılar

İsveç'te bir belediye binasına Sovyetler Birliği bayrağı astılar

İsveç’in Täby şehrinde belediye binasına kimliği belirsiz kişilerce Sovyetler Birliği bayrağı asıldığı belirtildi.

Expressen gazetesinin aktardığına göre, İsveç’in Täby şehrinde belediye binasına dün Sovyetler Birliği bayrağı asıldı. Bayrağı, binanın güvenlik görevlileri tespit etti.

Beldiye güvenlik güçlerinin yöneticisi Gustav Sundman, konuyu polise bildirmeyi planladıklarını söyledi.

Bayrağı kimin astığı ise henüz bilinmiyor. Binaya erişimi olanlar da yalnızca belediye çalışanları.

Sundman “Bunun yapılabilmesi için anahtar gerekiyor. Olanların nasıl gerçekleştiğini açığa kavuşturmamız gerek. Gece yapılmış olmalı, ancak henüz net olarak bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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