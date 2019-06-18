HABER /  GÜNCEL
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Uzungöl'ün rengi değişti görenler inanamadı

Uzungöl'ün rengi değişti görenler inanamadı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, dün akşamdan beri etkili olan yoğun yağmur, gölün rengini değiştirdi.

Bölgede dünden beri etkili olan yoğun yağmur sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl'e ulaşırken çamurlu sular gölün renginı maviden kahverengiye dönüştürdü. Uzugöl'e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında şaşkınlığa uğrarken, ilk kez Uzungöl'ün bu renge büründüğü belirtildi. Bölgede yağmurun bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
BM'den devrik lider Mursi'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken açıklama!
BM'den devrik lider Mursi'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken açıklama!
Göğüs hastalıkları uzmanı uyardı: Klimalar nefes daralmasına neden olabilir
Göğüs hastalıkları uzmanı uyardı: Klimalar nefes daralmasına neden olabilir
Küçükkaya ile otelde gizli görüştü iddiasına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!
Küçükkaya ile otelde gizli görüştü iddiasına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki hesabını vereceksin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki hesabını vereceksin
Altaylı Ulaş'a Başakşehir kancası
Altaylı Ulaş'a Başakşehir kancası
MAK Araştırma'ya ilişkin haberler! AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" çıkışı
MAK Araştırma'ya ilişkin haberler! AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" çıkışı
ÖNCEKİ HABERLER
235 puanla nereye girilir 2019 üniversite taban-tavan puanları belli mi?
235 puanla nereye girilir 2019 üniversite taban-tavan puanları belli mi?
Bakan Varank: Çocuklarımızı yıkıcı teknolojilerde yetiştirmek istiyoruz
Bakan Varank: Çocuklarımızı yıkıcı teknolojilerde yetiştirmek istiyoruz
Tubalife Mağazacılık'tan ''Solucan vurgunu'' haberine yalanlama
Tubalife Mağazacılık'tan ''Solucan vurgunu'' haberine yalanlama
220 puanla hangi üniversiteye girilir YKS taban-tavan puanı 2019 belli mi?
220 puanla hangi üniversiteye girilir YKS taban-tavan puanı 2019 belli mi?
Akıllı saat Xiaomi Mi Band 4 duyuruldu işte uygun Türkiye fiyatı
Akıllı saat Xiaomi Mi Band 4 duyuruldu işte uygun Türkiye fiyatı
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 AÖF 3 ders sınavı ne zaman
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 AÖF 3 ders sınavı ne zaman
Hac kafile sorgulama Diyanet TC ile hac kafile sorgulama ekranı
Hac kafile sorgulama Diyanet TC ile hac kafile sorgulama ekranı
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt: Usülsüzlük unsuru taşımıyor
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt: Usülsüzlük unsuru taşımıyor
Yorumlar