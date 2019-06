İmamoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Son üç günde neler duyacaksınız neler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Son üç gün Ekrem İmamoğlu hakkında neler duyacaksınız neler. Daha neler uyduracaklar" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yeniden seçilmesi halinde toplu taşıma teşvik planı hazırlayacaklarını ve tüm odaların UKOME’de temsilini sağlayacaklarını söyledi.

"Terör örgütü üyesi diyecekler" diyen İmamoğlu, "onu diyecekler, bunu diyecekler. Bizim gizlimiz saklımız yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, seçim süreci ve ulaşım sorununun çözümü için projelerini anlattı:

"Terör örgütü üyesi diyecekler"

Son üç gün Ekrem İmamoğlu hakkında neler duyacaksınız neler. Kimse kimseye etnik kökeni üzerinden üstünlük kuramaz. Herkese insan gözüye bakarız. Neler daha uyduracaklar. Bir de bunlar insanın yüzüne bakarak dinini anlıyorlar, partilerini bile anlıyorlar. Terör örgütü üyesi diyecekler, onu diyecekler, bunu diyecekler. Bizim gizlimiz saklımız yok.

"Minibüs esnafı belediyeyi bir tehdit olarak görmeyecek"

Ulaşım için birlikte çalışacağız. Toplu taşıma teşvik planı hazırlanacak. UKOME’de tüm odalarının temsilini sağlayacağız. Sizi dinlemeden ceza kesen, cezaları yıldırma taktiği olarak kullanan bir yönetim asla olmayacağız. Hiçbirinize gizli ortak tayin etmeyeceğiz. Önceliğimiz her zaman çalışan esnaf olacak. Minibüs taşımacılığı İstanbul’un bir geleneği. Yoğun yolculuk merkezlerini besleyen bir sistem. Yok saymayacağız, önemseyeceğiz. Minibüs esnafı belediyeyi bir tehdit olarak görmeyecek. Minibüs esnafının gözündeki sadece ceza veren imajını değiştireceğiz. Minibüs duraklarını yaygın ve nitelikli hale getirmek için çalışacağız. Beraber çalışacağız, zorlamadan. Servis taşımacılığı İstanbul’un yükü çeken alanlardan biri. Biz söyleyene kadar çözdük, çözdük, diye geziyorlar. Herkes kimin yaptığını biliyor. Kimseye tehdit etmeyiz. Her zaman birlikte hareket edeceğiz.

"Mali yükü azaltacağız"

Servis yönergesini revize edeceğiz, mali yükü azaltacağız. Servis araçlarının çalışma saatleri dışında parklanma yapacağı alanları geliştireceğiz. Bu uygulamayı da tüm İstanbul’a yayacağız. İstanbul’un trafik çilesini en derinden yaşayan taksicilerimizin de sorunlarını biliyoruz. Dinlenme ve bekleme koşullarını düzenleyeceğiz, yeni taksi duraklarını oluşturacağız. Geçim, sigorta sorunlarına da katkı sağlayan bir üst kurul olacağız. Bu konuda ortak çalışacağız. Koşulların iyileşmesi için hep birlikte çalışacağız. Kazancı sektörün asıl temsilcilerine gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Her zaman sizin yanınızda olacağız. Uzman arkadaşlarım her konuda beni bilgilendiriyor, genç adamım her şeyi hatırlarım. Sizlerin arasında olacağım, dolmuşa, taksiye bineceğim.

"Düzenli ve sık deniz seferleri konulacak"

Deniz ulaşımına da önem veriyoruz. Yüzde 10’lardan yüzde 3’lere düştü. Ulaşımdaki payın ne kadar azaldığını biliyoruz. 31 Mart öncesi belirttiğimiz gibi kıyıdan yeni hatlar açacağız. İstanbulluları tekrar deniz ile buluşturacağız. İşletme ve finans modellerini de sizlerle planlayacağız. Düzenli ve sık deniz seferleri konulacak. Birbirini tamamlayan bir sisteme kavuşulacak. Yolcu sayısı azalıyor, maliyetler artıyor.

"Otogar işletmesini profesyonel hale getireceğiz"

Kurumun içinde düzen ve şeffaflık olmadığı için kaos oluşturuyor. Gereksiz zaman, para ve vakit kaybını azaltacağız. Paydaşlarla görüşeceğiz. Esenler Otogarı’nın işletmesi için konunun muhatapları ile bir araya geleceğiz. Otogar işletmesini profesyonel ve vatandaş odaklı hale getireceğiz. Bizden emin olabilirler. Otobüslerin dinlenme ve bekleme alanlarını düzenleyeceğiz. Otobüs firmalarının da yanında olacağız. Beraber yürüteceğiz. Sorunlarını birlikte çözeceğiz. Hızlıca pilot uygulamaları yapacağız. Oto yıkamadan, lastikçiye kadar bir bütün olarak görüyoruz sektörü. Ulaşımın sadece taşımalardan oluşmadığını bilmekteyiz. İlçe sınırında otopark ücreti günde bir kez alınacak.

"Belediye ile sektör işbirliği içinde olacak"

Sorunları ve vaatleri gündeme getirdiğimiz için bizi bile tehdit ettiler. Vaat ettiklerimizin hepsi yapılabiliyormuş, gördünüz. Biz aylardır halkın parasını halk için harcayacağımızı söylerken, 16 milyon insan için çalıştığımızı anlatmaya çalıştık. 23 Haziran’dan sonra neler yapacağız, kentin sorunlarına hâkimiz, çalışmaya devam ediyoruz. Planlı ulaşımı hayata geçireceğiz. Belediye ile sektör işbirliği içinde olacak.

"Ulaşımda fırsat eşitliğini sağlayacağız"

Toplu taşımanın kalitesini arttıracağız. Ulaşımda fırsat eşitliğini sağlayacağız. Ulaşımın sadece bir trafik sorunu olarak bakmıyoruz. Tüm unsurların birlikte ele alınması gerektiğini söylüyoruz. Taşın altına hep birlikte el koymayı önemsiyoruz. Sizlerin çoluğu çocuğu, ailesi olduğunu biliyoruz. Tahdit yine tehdit olmayacak. Korsan taşımacılar ile birlikte mücadele edeceğiz. Ulaşımın tümüne katkı sağlayacağız. Ulaşımla ilgili ortaya koyduğumuz strateji hepimizi geleceğe taşıyacak.

"Otobüs işletmelerinin hakları korunacak"

Özel Halk Otobüsleri özlük hakları korunacak. Yıllardır otobüs işletmesi yapan esnafımızın çalışma, gelecek haklarını koruyacağız. Her konuda benim fikrim var hiç endişeniz olmasın. İstanbullulara güler yüzlü ve nitelikli hizmet vermenizi isteyeceğiz. Haklının yanında olmanızı ve bizi desteklemenizi istiyoruz. Size müjdeliyorum ki her şey çok güzel olacak.