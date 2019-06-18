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Elazığ'da nehre giren genç akıntıya kapıldı arama çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da nehre giren genç akıntıya kapıldı arama çalışmaları devam ediyor

Murat Nehri'ne yüzmeye giren genç, akıntıya kapılıp kaybolurken, karşıya geçmeyi başaran kardeşi ise rafting takımı tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2 kardeşi ve arkadaşıyla beraber yüzmek için Murat Nehrinin kenarına geldi.

Akıntıya kapılıp kayboldu

Ortanca kardeşi ile nehre girerek karşıya geçmeye çalışan Taş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Karşıya geçen kardeşi ise olduğu yerde mahsur kaldı. Arkadaşının habervermesi üzerine nehir kenarına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kardeşi, Palu Belediyesi Rafting takımı kurtardı. Ardından vatandaşlar kendi çabalarıyla nehir kenarından, Rafting takımı da nehir üzerinde botlarla aramaya başladı.

Arama çalışmaları devam ediyor

Olay yerine AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıçların sevk edildiği, aramanın su altından ve üstünden daha detaylı yapılacağı bildirildi.



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