HABER /  GALATASARAY
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Galatasaraylı Yunus Akgün'e İtalyan kancası

Galatasaraylı Yunus Akgün'e İtalyan kancası

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün talipleri gün geçtikçe artıyor. İngiliz ve Alman kulüplerinin radarında olan 18 yaşındaki oyuncunun peşine şimdi de Lazio düştü.

Corriere Dello Sport gazetesi, iç sayfalarında yer verdiği haberde mavi beyazlıların Türkiye U21 milli takımı formasını da giyen Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Haberde Galatasaray ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusuna 2.5-3 milyon euro değer biçildiği belirtilirken, Avrupa'nın en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Yunus Akgün'ün büyük bir gelecek vaadettiği kaydedildi.

Ayrıca İtalyan kulübünün, Yunus transferini çok önemli bir yatırım olarak gördüğü bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştü
Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştü
İzmir Ankara karayolu ulaşıma kapandı
İzmir Ankara karayolu ulaşıma kapandı
Binali Yıldırım'dan Milli Gazete'ye ziyaret
Binali Yıldırım'dan Milli Gazete'ye ziyaret
İstanbul Havalimanı'ndan güvenlik görevlisi intihar etti
İstanbul Havalimanı'ndan güvenlik görevlisi intihar etti
AK Partili meclisi üyesi ve yeğeni silahla öldürüldü
AK Partili meclisi üyesi ve yeğeni silahla öldürüldü
Erdoğan: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok'
Erdoğan: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok'
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan dönen şahsa ayağının tozuyla gözaltı
Almanya'dan dönen şahsa ayağının tozuyla gözaltı
Hulusi Akar'dan dikkat çeken ABD açıklaması!
Hulusi Akar'dan dikkat çeken ABD açıklaması!
Yağmurla gelen çamur Uzugöl’ün rengini değiştirdi
Yağmurla gelen çamur Uzugöl’ün rengini değiştirdi
Elazığ'da nehre giren genç akıntıya kapıldı arama çalışmaları devam ediyor
Elazığ'da nehre giren genç akıntıya kapıldı arama çalışmaları devam ediyor
Kuzenlerin intiharında 'mavi balina' şüphesi!
Kuzenlerin intiharında 'mavi balina' şüphesi!
290 puanla nereye girebilirim YKS taban-tavan puan hesaplama
290 puanla nereye girebilirim YKS taban-tavan puan hesaplama
İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki görüşme görüntüleri ortaya çıktı
İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki görüşme görüntüleri ortaya çıktı
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Yorumlar