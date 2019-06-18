Galatasaraylı Yunus Akgün'e İtalyan kancası

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün talipleri gün geçtikçe artıyor. İngiliz ve Alman kulüplerinin radarında olan 18 yaşındaki oyuncunun peşine şimdi de Lazio düştü.

Corriere Dello Sport gazetesi, iç sayfalarında yer verdiği haberde mavi beyazlıların Türkiye U21 milli takımı formasını da giyen Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Haberde Galatasaray ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusuna 2.5-3 milyon euro değer biçildiği belirtilirken, Avrupa'nın en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Yunus Akgün'ün büyük bir gelecek vaadettiği kaydedildi.

Ayrıca İtalyan kulübünün, Yunus transferini çok önemli bir yatırım olarak gördüğü bildirildi.