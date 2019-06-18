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Almanya'dan dönen şahsa ayağının tozuyla gözaltı

Almanya'dan dönen şahsa ayağının tozuyla gözaltı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen Ömer Ö. (26), bir süredir bulunduğu Almanya'dan memleketine dönünce jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak ile suçlanan Ömer Ö.'nün bir süredir bulunduğu Almanya'dan dönüp Çukurpınar'daki evine geldiğini belirledi.

Bunun üzerine Ömer Ö. hakkında Afşin Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 Haziran günü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Adrese baskın yapan jandarma, Ömer Ö.'yü yakalayarak, gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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