ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri destek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), eğitim ve ekipman desteği için Ukrayna ordusuna 250 milyon dolar fon sağlamayı planladıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, güvenlik işbirliği fonundan Ukrayna ordusunun kapasitesini güçlendirmek üzere ek eğitim, ekipman ve destek için 250 milyon dolar sağlamayı planlıyor" ifadesine yer verildi.

Bu adımın ABD ile Ukrayna arasındaki savunma ilişkilerinin önemini teyit ettiği belirtilen açıklamada, bu fonla ABD'nin Ukrayna ordusuna 2014'ten bu yana sağladığı destek miktarının 1,5 milyar dolara çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada söz konusu 250 milyon dolarlık destekle ilgili ayrıca şu detaylara yer verildi:

"Bu yeni fonla ABD'nin verdiği desteğin bir parçası olan Ukrayna Donanma ve Deniz Piyadelerinin deniz operasyonları ve durum farkındalığı konusundaki kapasitesini artırmak dahil, eğitim ve operasyonlar için gerekli ekipman, Ukrayna Kara ve Özel Kuvvetlerinin savunma ve dayanma kapasitesini güçlendirmek için keskin nişancı silahları, roket atarlar, topçu radarları, komuta-kontrol ve elektronik harp tespit sistemleri ile güvenli iletişim araçları, gece görüş sistemleri ve tıbbi tedavi malzemeleri temin edilecektir."

Ukrayna'nın savunma alanında kilit reformlar yaptığı ve ülkenin ulusal güvenlik mimarisini Avrupa-Atlantik prensiplerine uyumlu hale getirmek konusunda ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yapısal askeri dönüşümleri sağlamada destek vermeye kararlı olduğu belirtildi.