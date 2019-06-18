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Antalya'da iki çocuğun şakası polisi alarma geçirdi

Anadolu Ajansı
Antalya'da iki çocuğun şakası polisi alarma geçirdi

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde şaka amaçlı balkondan sokağa 'kaçırıldıklarını' içeren pusula atan iki çocuk polisi alarma geçirdi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde vatandaşlar, kaldırımda, üzerinde bir telefon numarası ile, "Bunu okuyorsan lütfen yardım et. Polisi ara. Telefonumu takip etsin. Lütfen yardım, kaçırılıyorum" ifadesinin yer aldığı 3 kağıt buldu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kağıtta yazan telefonun Denizli'de bir doktora ait olduğunu ve doktorun konudan bilgisinin olmadığını belirledi.

Civardaki evlerde inceleme yapan polis ekipleri, pusulayı biri 10 diğeri 15 yaşında iki çocuğun, şaka amacıyla balkondan kaldırıma attıklarını tespit etti.

Çocukları uyaran polis ekipleri, sokaktan ayrıldı.

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