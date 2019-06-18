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BM kritik Cemal Kaşıkçı raporunu yarın açıklayacak

BM kritik Cemal Kaşıkçı raporunu yarın açıklayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yarın açıklanacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR)  yapılan yazılı açıklamada, Callamard'ın, gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin  "devletler ve bireylerin sorumluluğu ve devletlerin attığı adımlar konusunda"  uluslararası insan hakları soruşturması yürüttüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Callamard'ın soruşturmaya ilişkin elde ettiği bulgulara  ilişkin raporun, yarın OHCHR internet sitesinde açıklanacağı ifade edildi.

Callamard'ın, ayrıca, raporu gelecek hafta BM Cenevre Ofisi'nde  başlayacak İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumu kapsamında 26 Haziran'da  Konsey'e sunacağı kaydedildi. Callamard, aynı gün BM Cenevre Ofisi'nde TSİ  14.00'te rapora ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Özel Raportör Callamard, 28 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada,  Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık yargılanması çağrısında bulunmuş, cinayete  ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmamasından dolayı Suudi Arabistan'ı  kınamıştı.

Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği  Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal  Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve  sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini  koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl  öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu  hala netlik kazanmadı.

Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının  (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın  verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı  cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta  Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

 Callamard, açıklamasında, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan  deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Devleti yetkilileri tarafından acımasızca  ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini  kullanmıştı.

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