İmamoğlu, Demirtaş'ın desteği için ne söyledi?

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın twitter'dan kendisine destek için yaptığı açıklamayı değerlendirdi. İmamoğlu, Demirtaş'ın yargı sürecini hatırlattı HDP'liler için kardeşlerim değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimler için kendisine destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ın yargılama sürecinin devam ettiğini söyleyerek AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarını eleştirdi.

TRT Haber'de soruları cevaplayan Ekrem İmamoğlu, PKK'nın sözde iki yöneticisinin kendisiyle ilgili destek açıklamalarını değerlendirdi. Bu konuda daha önce yaptığı açıklamalarının net olduğunu ve onlara bakılması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, Demirtaş'ın destek açıklamasıyla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Demirtaş içeride. Sayın Demirtaş suçlu mu? Benim bildiğim mahkemesi devam ediyor. Kararı çıkmadı daha, yargılaması hala devam ediyor. Yani yargılama süreci devam eden birisi için benden yorum istiyorsanız benim işim değil o! Hukukun işi... Kaldı ki bu ülkede genelkurmay başkanına terörist denildi ve hapse atıldı. Ben duruşmalarına gittim.

Benim üzüntüm Sayın Yıldırım'ın açıklamaları. Sayın Yıldırım ne diyor bugün. Şikayet ediyor İYİ Partililere, Ülkücü kardeşlerime. Kimi? HDP'lileri. HDP'liler kim? Terörist mi? HDP'li benim hemşehrim, dostum, kardeşim, vatandaş! Kürt vatandaşım.

Şebnem Bursalı: Kandil'de gerçek teröristlerden ikisi de sizin lehinize açıklama yaptı. HDP'lilere yönelik bu yakıştırma tamam ama bunlar gerçek terörist. Bu açıklamalara siz ne diyorsunuz?

Bu kimin ekmeğine yağ sürer. Mesela FETÖ'den birisi sizin için methiyeler düzse. Şüphe etmez misiniz? Bunu hangi hain yaptırdı diye düşünmez misiniz?

Siz terör örgütünün her söylemine cevap verir misiniz? Bir teröristin benimle ilgili sözlerine cevap verdim, açıp bakarsınız. Dolayısıyla bir terör örgütü elemanının benimle ilgili konuşuyorsa hangi hain bunu benim için yaptırdı diye düşünürüm. Bu benim konum değil. "