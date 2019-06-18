Askerlik düzenlemesiyle ilgili madde TBMM'de kabul edildi!

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Askeralma Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Temel kanun olarak ele alınan teklifin ilk bölümünde yer alan iki madde geçtiğimiz hafta benimsenmişti. Genel Kurul dün 3. maddeden başlayarak teklifi görüşmeye devam etti. Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5. maddesi Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini bir katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme yetkisi veren fıkrası partilerin ortak önergesiyle kabul edildi.

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