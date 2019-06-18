Erdoğan: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili, "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı nedeniyle Fatih Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazında konuştu. İşte Erdoğan'ın Mursi ile ilgili o açıklamaları;

"Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma sırasında Muhammed Mursi, Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür yoksa burada başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Benim bunun normal bir ölüm olduğuna dair inancım yok. Ailesine Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkaklar. Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var.

"İnandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz"

Mursi'nin vasiyeti var, ölümünde köyünde defnedilmesini arzu etmişti. Bunlar bunu kabullenemedi ve Sisi burada yine aynı anlayışını, aynı zulmünü burada devam ettirdi. Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Bizde güzel bir sözdür, zalimler için yaşasın cehennem. Biz de şu anda bunu söylüyoruz. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Bunlarda yürek yok, bunlar bize karşı da aynı tutum içerisindeler. Fakat biz Müslümanlar olarak dik duracağız, inandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz."