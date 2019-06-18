Muhammed Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

Terör örgütü PYD'nine işkence ve infaz görüntüleri ortaya çıktı

Soylu "Zarfın içerisindeki 4 oy pusulasına hiçbir itirazımız olmadı"

EBA kurs giriş ekranı TC ile EBA girişi nasıl yapılır?

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