DÜNYA

Muhammed Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Müslümanların ilk kıblesi Mecid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçtiğimiz saatlerde mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Filistinli Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra yaşamını yitiren Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. 

Müslümanlar, yatsı namazın sonrası yapılan duada Mursi'ye Allah'tan rahmet ve Mısırlı mazlumlara selamet diledi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'tan bomba çıkış: 11 Eylül saldırısını Irak yapmadı kimin yaptığını biliyorum
Trump'tan bomba çıkış: 11 Eylül saldırısını Irak yapmadı kimin yaptığını biliyorum
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kadın hakkında karar verildi
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kadın hakkında karar verildi
Trabzonspor, Marsilya'nın yıldız adayı Yusuf Sari ile imzalıyor
Trabzonspor, Marsilya'nın yıldız adayı Yusuf Sari ile imzalıyor
Yapamazsın denileni yaptı! Gelir elde etmeyi başardı!
Yapamazsın denileni yaptı! Gelir elde etmeyi başardı!
Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Terör örgütü PYD'nine işkence ve infaz görüntüleri ortaya çıktı
Terör örgütü PYD'nine işkence ve infaz görüntüleri ortaya çıktı
Soylu "Zarfın içerisindeki 4 oy pusulasına hiçbir itirazımız olmadı"
Soylu "Zarfın içerisindeki 4 oy pusulasına hiçbir itirazımız olmadı"
TYT puan hesaplama 2019 YKS üniversite taban-tavan puanları
TYT puan hesaplama 2019 YKS üniversite taban-tavan puanları
Teknik direktör Mustafa Denizli'ye İran'da coşkulu karşılama
Teknik direktör Mustafa Denizli'ye İran'da coşkulu karşılama
Ekrem İmamoğlu: "Sayıştay raporu konuyu anlatır"
Ekrem İmamoğlu: "Sayıştay raporu konuyu anlatır"
EBA kurs giriş ekranı TC ile EBA girişi nasıl yapılır?
EBA kurs giriş ekranı TC ile EBA girişi nasıl yapılır?
Jandarma ekipleri sahte para şebekesini çökertti
Jandarma ekipleri sahte para şebekesini çökertti
Mersin bunu konuşuyor! Eşi ve yanındakini öldürdükten sonra intihar etti
Mersin bunu konuşuyor! Eşi ve yanındakini öldürdükten sonra intihar etti