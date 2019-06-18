18 Haziran Türkiye Gündemi

Muhammed Mursi hayatını kaybetti

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi'nin cenazesi, yoğun güvenlik önlemleri altında, ailesi eşliğinde Kahire'de toprağa verildi.

Erdoğan: Tarih Mursi'nin şehadetine yol açan zalimleri unutmayacak

Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "İdam cezasına çarptırılan

Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu "Temmuz'da hizmete geçiriyoruz"

Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan ‘112 Acil

Çağrı Merkezi’ çalışmasının hizmete geçirileceğini duyurdu

CHP'li Yavaş'a kötü haber! Mahkeme kararını verdi

31 Mart seçimleri öncesi gündeme gelen senet iddialarıyla ilgili Mansur Yavaş için soruşturma kararı alındı. Buna göre CHP'li Yavaş, "görevi kötüye" kullanmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Mehmet Muş "Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor"

Mehmet Muş'un yaptığı açıklamaya göre AK Parti TBMM Başkanlığı’na

eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren yasa teklifi verdi. Teklife göre,

ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

Venezuela'dan tüm dünyaya Türkiye çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Aristobulo Isturiz, "Türkiye bize karşı

yürütülen ambargodan korkmadı ve bizim zor zamanımızda yanımızda

durdu. Türkiye de Venezuela'daki barış için Oslo sürecine dahil olmalı." dedi.