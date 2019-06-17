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İsmail Küçükkaya'dan Habertürk'e teşekkür

Habertürk'te canlı yayın programına telefonla bağlanan gazeteci İsmail Küçükkaya, öncesi ve sonrasıyla moderasyonunu üstlendiği tartışma programını anlattı. Küçakkaya, "Ben Habertürk'ü çok önemsiyorum. Televizyon tarihinde çok önemli bir yerde" diye konuştu.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'yla ortak yayında tartışmayı yöneten gazeteci İsmail Küçükkaya, Habertürk'teki canlı yayın programına bağlanarak teşekkür etti.

Küçükkaya, "Öncelikle bu tartışmanın olmasında, 17 yıl aradan sonra bu açık oturumun yapılmasında hem Didem Arslan Yılmaz sana, hem kanalına başta Kenan Tekdağ olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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