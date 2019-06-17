İsmail Küçükkaya'dan Habertürk'e teşekkür

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'yla ortak yayında tartışmayı yöneten gazeteci İsmail Küçükkaya, Habertürk'teki canlı yayın programına bağlanarak teşekkür etti.

Küçükkaya, "Öncelikle bu tartışmanın olmasında, 17 yıl aradan sonra bu açık oturumun yapılmasında hem Didem Arslan Yılmaz sana, hem kanalına başta Kenan Tekdağ olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.