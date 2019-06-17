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17 Haziran Türkiye Gündemi

17 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Binali Yıldırım ortak yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü?

Yayın sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüklerini belirten Yıldırım, "'Hayırlı olsun' dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı." dedi.

Muş açıkladı: Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor

Mehmet Muş'un yaptığı açıklamaya göre AK Parti TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren yasa teklifi verdi. Teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

Devlet Bahçeli çıkışı: İstanbul’un ana omurgası ile uzlaştı

Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli ile ilgili "Genel Başkanımız İstanbul’un ana omurgası, iskeletiyle buluştu, konuştu, görüştü. Hamd olsun uzlaştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi geldi!

Erdoğan, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi'nde birlikte siyaset yaptığı 7 bin eski siyaset arkadaşıyla bugün bir araya gelecek.

Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar'dan 'çekil' iddiası

Saadet Partisi'nin adayı olan Necdet Gökçınar, AK Partililerden telefonlar aldığını ve kendisine yarıştan 'çekilmesi' yönünde talepler geldiğini söyledi.

Seçime günler kala TKP'den kritik karar!

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan "Halkımıza..." başlıklı açıklamada 23 Haziran'da sandığa gitmeme kararı aldığını duyurdu.

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