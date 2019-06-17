MAGAZİN

2. Sayfa programının sunucuları kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Şeyma Subaşı'nın ilk kitabı Sadece Şeyma'nın ön satışları başladı. 2. Sayfa programının sunucuları, ilk kitabını çıkaran Şeyma Subaşı'nı canlı yayında tiye aldı.

Geçtiğimiz sene kızı Melisa'nın babası Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı kitap çıkardı. Dünyayı gezmesiyle tanınan ve aynı zamanda bir kafe işleten Subaşı, hayatını kaleme aldığı bir kitap çıkardı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları ise Sadece Şeyma isimli kitabının ön satışının başladığı yönündeki haberi sunarken Subaşı'yı tiye aldı.

"ŞEYMA'DAN ACUN'U ÇIKARIRSANIZ GERİYE NE KALIR?"

Gülşen Yüksel Salt, Subaşı'nın haberini şu sözlerle sundu: "Aylardır merakla beklenen, çok satanlar listesine girmesine kesin gözle bakılan kitap nihayet çıktı. O kitap ki nesilden nesile bilgiler aktarılacak, genç kızlarımıza ışık tutacak, rehber olacak. O kitap edebiyatçı Şeyma Subaşı. Şeyma'nın kitabının adı da Sadece Şeyma, kitapta Acun Ilıcalı yok ondan bahsedemeyecek sadece kendisinden bahsedecek. Şunu soruyor olabilirsiniz; Şeyma'dan Acun'u çıkarırsanız geriye ne kalır ki? Bunu da kitabı okuyanlar bilir."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şehit kardeşinin cenazesinde isyan eden Mehmet Alkan hakkında karar çıktı
Şehit kardeşinin cenazesinde isyan eden Mehmet Alkan hakkında karar çıktı
Binali Yıldırım ortak yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü? Dikkat çeken yanıt!
Binali Yıldırım ortak yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü? Dikkat çeken yanıt!
Oppo Reno 10x Zoom Türkiye'de satışa çıktı fiyatı dudak uçuklattı
Oppo Reno 10x Zoom Türkiye'de satışa çıktı fiyatı dudak uçuklattı
Seçime günler kala TKP'den kritik karar! Sandığa gitmeyecekler
Seçime günler kala TKP'den kritik karar! Sandığa gitmeyecekler
Başakşehir'de polise 'karımı öldürdüm intihar edeceğim' telefonu
Başakşehir'de polise 'karımı öldürdüm intihar edeceğim' telefonu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Aleksis Çipras'ın sözlerine tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Aleksis Çipras'ın sözlerine tepki!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hong Kong’da pankart asarken ölen göstericinin düşme anı
Hong Kong’da pankart asarken ölen göstericinin düşme anı
AK Partili Mehmet Muş'tan yeni askerlik düzenlemesine ilişkin açıklama
AK Partili Mehmet Muş'tan yeni askerlik düzenlemesine ilişkin açıklama
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından Amerika'ya seslendi
Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından Amerika'ya seslendi
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu
Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir Miray Akay'ın nişanlısı yaşı kaç filmleri
Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir Miray Akay'ın nişanlısı yaşı kaç filmleri
Seyir halindeki tır alev alev yandı
Seyir halindeki tır alev alev yandı
Miray Akay kim hangi dizilerde oynadı sevgilisi kim Atilla Doğukan yaşı kaç?
Miray Akay kim hangi dizilerde oynadı sevgilisi kim Atilla Doğukan yaşı kaç?