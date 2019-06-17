GÜNCEL

Servis şoförünün yavru kediyi ezme anı kamerada

Maltepe’de servis şoförü aracıyla otoparktan çıktığı sırada bir yavru kediyi ezerek öldürdü. Servis şoförünün kediyi ezdiği ve tartıştığı kişileri tornavidayla tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı.

lay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü Alpaslan Tekin, aracıyla sitenin otoparkından çıktığı sırada yoldaki bir yavru kedinin üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu. Kedinin ezilmesine şahit olan site sakinlerinin duruma tepki göstermesiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Servis şoförü ile tartışan Goncagül Üstünyer, şoförün kendisini darp ettiğini iddia etti. Kavga eden iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. 
Öte yandan, yavru kedinin servis aracının altında kaldığı anlar ile servis şoförünün tartıştığı kişileri elindeki bıçakla tehdit ettiği anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde servis aracı kedinin üzerinden geçiyor ve kedi ölüyor. Diğer görüntüde ise servis şoförü tornavida ile tehditler savuruyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Göztepe'nin Fernandes ısrarı
Göztepe'nin Fernandes ısrarı
Galatasaray'da 3 bomba transfer! 2 isim de yolda
Galatasaray'da 3 bomba transfer! 2 isim de yolda
İşte Mayıs ayı bütçe açığı: 12,1 milyar lira
İşte Mayıs ayı bütçe açığı: 12,1 milyar lira
Franck Ribery'den Galatasaray'a mesaj
Franck Ribery'den Galatasaray'a mesaj
İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınına HDP'li Oluç'tan çarpıcı sözler!
İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınına HDP'li Oluç'tan çarpıcı sözler!
MHP'li İsmet Ataman'dan Meral Akşener'e yanıt Bahçeli hiçbir yerden emir almaz
MHP'li İsmet Ataman'dan Meral Akşener'e yanıt Bahçeli hiçbir yerden emir almaz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa Siverek'te 4 kişinin öldüğü arazi kavgasının Kamera görüntüleri!
Şanlıurfa Siverek'te 4 kişinin öldüğü arazi kavgasının Kamera görüntüleri!
Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çatışmanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çatışmanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
Trabzon'da minik ceylan önce korktu sonra ise bakın ne yaptı
Trabzon'da minik ceylan önce korktu sonra ise bakın ne yaptı
Osmaniye'de durda fabrikasındaki atık yağ tankı patladı
Osmaniye'de durda fabrikasındaki atık yağ tankı patladı
İlhan Koman eserleri neler İlham Koman nerede ne zaman öldü?
İlhan Koman eserleri neler İlham Koman nerede ne zaman öldü?
Sudan'ın devrik Lideri Ömer el Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Sudan'ın devrik Lideri Ömer el Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi
İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?
İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?