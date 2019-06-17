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Şanlıurfa Siverek'te 4 kişinin öldüğü arazi kavgasının Kamera görüntüleri!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İzol Aşireti mensupları arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik mahallesinde, geçtiğimiz cumartesi günü, İzol Aşireti'ne mensup birbirine akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Zozan İzol (42),Mustafa Serdar (24),Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybederken, Rıdvan Buluş (30),Serdar Delen (31) ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu ölmüştü.

KAVGA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

DHA'daki habere göre çatışmada ayrıca Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavganın cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında bir kişi tarafından çekilen görüntülerde, tarlada başlayan taşlı-sopalı kavganın ardından 3 otomobille gelen kişilerin olaya karışmasıyla tartışma silahlı çatışmaya dönüşüyor.

KADINLAR ARAYA GİRİP VURULDU

Kavgayı ayırmak isteyen kadınların da araya girdiği olayda peş peşe açılan ateş sonucu aralarında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İki kişinin gözaltına alındığı kavgada yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

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