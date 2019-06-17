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Fatih Altaylı: Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım’ deseydi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın karşı karşıya geldiği programı değerlendirdi.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği canlı yayına değinen Fatih Altaylı, gençlere sunulan vaatleri eleştirdi.

23 Haziran seçimlerinden önce son kozlarını paylaşmak için Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde bir araya geldi.

Tüm Türkiye'yi ekrana bağlayan canlı yayında adaylar, bir yandan soruları yanıtlarken diğer yandan da vaatlerini açıkladı.

Gençlere yapılan vaatleri eleştirdi

Genç kitleye de birçok vaatte bulunan başkan adaylarını Fatih Altaylı, canlı yayınında eleştirdi.

Birisi gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım deseydi

Adayların gençlere sunduğu internet vaadiyle ilgili Altaylı, “Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım.’ deseydi, o zaman sonucu etkileyebilirdi. Gençler girsin yani ne olacak. Görüyorsunuz yolda direğe tecavüz etmeye kalkıyorlar." ifadelerini kullandı.

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