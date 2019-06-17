GÜNCEL

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonu

Adana'da merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren çalışmalar kapsamında terör örgütünün düzenlediği sokak eylemlerine katıldığı molotofkokteyli, hava fişek ve el yapımı patlayıcı attığı ileri sürülen 35 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'deki adreslere baskın düzenleyen ekipler, şafak vakti yapılan baskınlarda koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de sokak girişlerinde önlem aldı. 

Gözaltına alınan aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bodrum'da tekne battı çok sayıda cansız bedene ulaşıldı
Bodrum'da tekne battı çok sayıda cansız bedene ulaşıldı
Yunanistan’dan Türkiye’ye Kıbrıs yaptırımı girişimi! AB'yi harekete geçirecek
Yunanistan’dan Türkiye’ye Kıbrıs yaptırımı girişimi! AB'yi harekete geçirecek
Fatih Altaylı'dan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'na seks eleştirisi
Fatih Altaylı'dan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'na seks eleştirisi
Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması
Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı İşte son durum
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı İşte son durum
Franck Ribery'den Galatasaray'a mesaj
Franck Ribery'den Galatasaray'a mesaj
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Basın Ekspres yolundaki düğün konvoyunda “makas” terörü kamerada
Basın Ekspres yolundaki düğün konvoyunda “makas” terörü kamerada
Maslak’ta feci kaza kamerada
Maslak’ta feci kaza kamerada
Murat Akıncı kimdir Zerrin Özer'in eşi ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
Murat Akıncı kimdir Zerrin Özer'in eşi ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
Sakarya'da 2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı
Sakarya'da 2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı
Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı kimdir kaç yaşında dolandırıcı mı?
Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı kimdir kaç yaşında dolandırıcı mı?
Kahramanmaraş'ta soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda
Kahramanmaraş'ta soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?