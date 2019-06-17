Merve Terim'den olay Ali Koç paylaşımı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bir üyenin 'Bazı takımlara devlet desteği var' sözleri üzerine Ali Koç "Evet haklısınız. Takımı siz söylediniz, ben söylemeyeyim. Şu an hisse satmıyoruz. Gerekirse satarız ama çok hassas bir konu. Türk futbolunun içinde olduğu bu tiyatro sürmeyecek, süremez. Değişimin en büyük ateşleyicisi Fenerbahçe olacak" dedi.

''Kimse sorgulamıyor''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamasıyla ilgili konuşan Ali Koç "Milli Takım'ın eski teknik direktörü TFF yedek üyesiyle (Selahattin Aydoğdu) kavga ettiği için işten çıkarılıyor. İş Kanunu çerçevesinde 6 gün içinde tazminat ödemeden işten çıkarabiliyorsunuz, hiçbir zorunluluğu yok. Sonra bekleniyor, 9 gün sonra işten çıkarılıyor. Kimse sorgulamıyor.'' dedi.

''Bir de madalya takacaklar''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e hitaben konuşan Ali Koç, ''Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri, İş Hukuku bilmiyor mu?' diyor. Bir çalışanınız sizi dövmeye kalksa tazminat verir misiniz? Hayır kurumlarına bağışladı diye bir de madalya takacaklar. Bu kadar bariz bir şey var. Bu hepimizin parası. Hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürüyorlar. Bir de işi garantiye alıyorlar, 1905 liraya imza attırıyorlar, tazminatı hak etsin diye. Bir de o işin senaryosu var. Neyse... Bu konuda herkesle canlı yayında tartışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.