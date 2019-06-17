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Tahsin Hasoğlu'ndan İsmail Küçükkaya videosu

Sosyal medya fenomeni Tahsin Hasoğlu, Türkiye'nin tarihine geçen yayını yöneten İsmail Küçükkaya'yı kendine has üslubuyla böyle ti'ye aldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları yanıtladı.

Türkiye'nin tarihine geçen yayını yöneten İsmail Küçükkaya ise sosyal medya fenomeni Tahsin Hasoğlu'nun kendine has üslubuyla eğlenceli bir şekilde yaptığı eleştiriden kurtulamadı.

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