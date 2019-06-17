POLİTİKA

Ortak yayınla ilgili Binali Yıldırım “Yetersizdi” Ekrem İmamoğlu, “Millet keyfini yaşadı” dedi

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayını sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan adaylar çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Yıldırım ortak yayınla ilgili, “Vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik, yetersizdi” derken İmamoğlu, “17 yıldır olmamasının Türkiye’ye, milletimize zararı olmuştur, bence millet keyfini yaşadı” diye konuştu.

31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul seçiminin yenilenme kararının ardından 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldıkları ortak yayın sona erdi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve 21.00’da başlayan “İstanbul 2019 Seçim Özel” isimli ortak yayında İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde soruları yanıtlayan adaylar çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3 saat süren yayının ardından adaylar ve eşleri Semiha Yıldırım ile Dilek İmamoğlu çocukları ile programın moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

“Vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik, yetersizdi” 

Çıkışta yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , “Ekrem bey ve Binali Yıldırım olarak ben sorulan sorulara gayet samimiyetle cevap verdim. Tabi süre uzatılmasına rağmen yapacaklarımızın vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik. Yetersizdi, ama tabi İstanbulluları da uykusuz bırakmak gibi bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbul halkı verecek. Ben diyorum ki, inşallah İstanbul’da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak, iş ehlinin karar İstanbullunun diyor hepinize teşekkür ediyorum. Bu seçim için değil, bundan sonraki seçimlerde adaylar elbette benzer şeyleri yaparlarsa İstanbul için daha iyi olur, milletimizin kucaklanması içinde güzel bir iş olur diye düşünüyorum” diye konuştu. 

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