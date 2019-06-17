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Sakarya'da 2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı

SAKARYA Akyazı'da 2 yaşındaki minik çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı. Burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı yansıdı.

Olay, Akyazı ilçesi Yunusemre Mahallesi 4043 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki Rava El Hızır isimli çocukları evin balkonunun 3’üncü katından yere düştü.

Sağlık durumunun iyi

Çevredeki vatandaşlarca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çocuk Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3’üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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