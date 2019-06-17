17 Haziran Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler." dedi.

Devlet Bahçeli'den 23 Haziran ile ilgili son dakika açıklamalar

"Emaneti Binali Yıldırım'a teslim edelim istiyoruz." açıklaması yapan MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı istanbulu yüceltmeye yeminlidir" dedi.

Acı haberi Süleyman Soylu duyurdu: 1 asker şehit oldu

ŞIRNAK'taki operasyonda 1 askerin şehit olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonda 8 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıkladı.

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi.

ABD'den Körfez'de İHA'lara saldırı iddiası

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının Yemen üzerinde Husiler tarafından düşürüldüğünü, diğer bir MQ-9'a ise 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde atış yapıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!

Anadolu Ajansından yapılan açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamaktadır." denildi.