GÜNCEL

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokakta meydana geldi. İdiaya göre eve gelen M.S.Ş. kız kardeşiyle birlikte A.P.’yi görünce evde kavga çıktı. Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.’yi bacağından vuran M.S.Ş. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddini Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken kaçan M.S.Ş.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi
Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi
Besin zehirlenmesi nedir besinlerden zehirlenmemek için neler yapılmalıdır?
Besin zehirlenmesi nedir besinlerden zehirlenmemek için neler yapılmalıdır?
Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcı bankalara likidite imkanı!
Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcı bankalara likidite imkanı!
Abdullah Avcı'yla söz kesen Fenerli: Beşiktaş'a gideceğim
Abdullah Avcı'yla söz kesen Fenerli: Beşiktaş'a gideceğim
Dolar güne yüksek başladı! İşte son durum
Dolar güne yüksek başladı! İşte son durum
İstanbul'da Rus ve Gürcüler'den susturuculu silahlarla çatışma!
İstanbul'da Rus ve Gürcüler'den susturuculu silahlarla çatışma!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Altaylı: Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım’ deseydi
Fatih Altaylı: Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım’ deseydi
Üstün Dökmen Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın beden dilini yorumladı
Üstün Dökmen Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın beden dilini yorumladı
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
Bacağından vurulan şahıs kendi otomobili ile hastaneye gitti
Bacağından vurulan şahıs kendi otomobili ile hastaneye gitti
17 Haziran Türkiye Gündemi
17 Haziran Türkiye Gündemi
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Taksici ile motosikletlinin “plaka yamuldu” kavgası kamerada
Taksici ile motosikletlinin “plaka yamuldu” kavgası kamerada
Memur maaşı ne kadar oldu yeni zam sonra son maaşlar
Memur maaşı ne kadar oldu yeni zam sonra son maaşlar